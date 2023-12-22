Били и имитировали расстрел. Установлены оккупанты, которые пытали гражданских в Бучанском районе

Что случилось

"19 марта 2022 года во время оккупации Бучанского района Киевской области россияне попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Под предлогом поиска наводчиков артиллерийского огня они захватили в плен четырех жителей села Здвижевка", - пишет пресс-служба.

В момент задержания двое пострадавших находились на территории своих домовладений, а другие шли от родственников домой. Во время "задержания" террористы обнаружили у одной из жертв фото военной техники, датированное 25 февраля 2022 года, что стало поводом вывезти потерпевших в сарай на окраине села для допросов.

Удерживая жертв при минусовой температуре, россияне имитировали расстрел и требовали определиться, кто из них наводчик. Не получив ответа, террористы вывезли одного из пленных в лесополосу, где полчаса били его ногами, после чего облили бензином и имитировали сожжение, в частности стреляли над головой из автоматов.

"После этого пострадавших отпустили, обусловив тем, что наводчиков нашли и убили другие российские солдаты", - добавляет пресс-служба.

Фото: установлены оккупанты, которые пытали гражданских в Бучанском районе (npu.gov.ua)

Преступники идентифицированы

К пыткам гражданских причастны спецназовцы "ОМОН" и "СОБР" управления Росгвардии по Красноярскому краю России. Руководил ими командир специального отряда быстрого реагирования "ОМОН" по Красноярскому краю. В частности последний и отдавал приказы о похищении, а также пытках.

Командиру отряда сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Массовые убийства жителей Бучи

Во время оккупации города Бучи и его окрестностей российские войска устроили массовые убийства мирных жителей. Тела погибших людей нашли украинские военные сразу же после деоккупации города в апреле 2022 года. Полиция сообщала, что от рук оккупантов в городе погиб по меньшей мере 461 человек, а на других территориях Киевской области россияне убили по меньшей мере 1137 человек.

Недавно Служба безопасности Украины объявила подозрение оккупанту, получившему "Героя России" за расстрелы в Буче.