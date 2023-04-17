Избивали до потери сознания и "писали" видео. Под Киевом несовершеннолетние издевались над подростком

"В Белогородке офицер полиции обнаружил окровавленного 14-летнего пострадавшего. У парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза", - рассказал он.

По его словам, полицейские установили, что обидчиками оказались двое 17-летних жителей села Музычи.

"Несовершеннолетние не просто наносили удары парню, а еще и снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в сети", - добавил глава полиции региона.

В настоящее время обоим подросткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Как сообщалось, в Каменском Днепропетровской области парни от 15 до 20 лет жестоко издевались над 17-летним подростком. Группа молодых людей вначале избила его, а потом состригла волосы. При этом молодчики снимали все на камеру, а потом разместили видео в сети.

Напомним, в Тернопольской области прокуратура осудила пятерых подростков, которые издевались над сверстником, избили его и снимали это на камеру.