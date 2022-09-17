Били струмом та випалювали хрести на тілі: житель Куп'янська розповів про катування ФСБ

СБУ опублікувала свідчення місцевого чоловіка, якого незаконно затримали та ув'язнили. Окупанти катували його та вимагали розповісти інформацію про колишніх учасників АТО, бійців тероборони і жителів з проукраїнською позицією.

Затриманих співробітники ФСБ тримали у жахливих умовах. У камерах, які призначені на двох осіб, утримували вісьмох.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю - я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповів чоловік.

За його словами, декому із затриманих окупанти випалювали паяльником на тілі хрести. ФСБ погрожувала відправити українців на мінні поля та розправитися з родинами, якщо затримані не скажуть необхідної інформації.