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Били струмом та випалювали хрести на тілі: житель Куп'янська розповів про катування ФСБ

Фото: у Куп'янську ФСБ та солдати РФ катували місцевих жителів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські солдати та ФСБ катували жителів Куп'янська Харківської області. Окупанти вибивали інформацію, погрожували та знущалися з українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ опублікувала свідчення місцевого чоловіка, якого незаконно затримали та ув'язнили. Окупанти катували його та вимагали розповісти інформацію про колишніх учасників АТО, бійців тероборони і жителів з проукраїнською позицією.

Затриманих співробітники ФСБ тримали у жахливих умовах. У камерах, які призначені на двох осіб, утримували вісьмох.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю - я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповів чоловік.

За його словами, декому із затриманих окупанти випалювали паяльником на тілі хрести. ФСБ погрожувала відправити українців на мінні поля та розправитися з родинами, якщо затримані не скажуть необхідної інформації.

Нагадаємо, вчора тало відомо, що українські бійці перейшли на лівий берег річки Оскіл та повністю звільнили Куп'янськ від окупантів.

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КупянскХарківСлужба безпеки УкраїниФСБ