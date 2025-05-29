RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Избивали, раздевали и закапывали в землю: трех оккупантов осудили за издевательства над гражданским

Фото: трех военных РФ приговорили к 12 годам за издевательства над гражданским в Киевской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Трех российских военных приговорили к 12 годам тюрьмы за издевательства над жителем Киевской области. Оккупанты избивали гражданского, раздевали и закапывали в землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, за поддержание публичного обвинения прокурорами Офиса генерального прокурора трое военнослужащих РФ признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что военнослужащие вооруженных сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области жестоко обращались с гражданским лицом.

В течение недели они издевались над местным жителем - наносили телесные повреждения, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в землю, не предоставляли воду, еду и одежду.

 

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту. Он расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна в УкраинеОфис Генпрокурора