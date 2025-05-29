Избивали, раздевали и закапывали в землю: трех оккупантов осудили за издевательства над гражданским

Трех российских военных приговорили к 12 годам тюрьмы за издевательства над жителем Киевской области. Оккупанты избивали гражданского, раздевали и закапывали в землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, за поддержание публичного обвинения прокурорами Офиса генерального прокурора трое военнослужащих РФ признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что военнослужащие вооруженных сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области жестоко обращались с гражданским лицом.

В течение недели они издевались над местным жителем - наносили телесные повреждения, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в землю, не предоставляли воду, еду и одежду.