Били ногами навіть дітей. Двом військовим РФ повідомили про підозру за звірства під Бучею

Двом російським окупантам повідомлено про підозру за безчинства, грабування будинків, побиття місцевих, навіть дітей та жінок у селі Бузова Бучанського району під час окупації Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, військовослужбовці армії РФ, погрожуючи фізичною розправою та зброєю, вкрали у людей всі грошові заощадження.

"Підозрювані били їх прикладом автомата, руками й ногами. Серед потерпілих були жінки та діти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у селі Рудня-Тальська Київської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків. Їх під час окупації жорстоко вбили російські військові.

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