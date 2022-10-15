RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба: что известно

Фото: в Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Неизвестный сегодня, 15 октября, открыл стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Baza.

По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и раненые. О количестве убитых и раненых, а также о причинах конфликта не сообщается.

Обновлено (22:11)

По информации Sota, стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти. На этом полигоне ранее находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на боевые позиции.

Обновлено (22:21)

в Минобороны РФ подтвердили стрельбу в воинской части. По официальной версии, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт. На занятиях с добровольцами террористы обстреляли личный состав подразделения. В результате 11 человек погибли, 15 пострадали. Ответным огнем уничтожены двое стрелков.

По некоторым данным, стрельбу из пулеметов открыли таджики. Конфликт на полигоне произошёл на почве религии.

Ранее мы писали, что вчера в российском Белгороде сработали системы ПВО. На местной подстанции начался сильный пожар, в результате которого в городе пропал свет.

Также напомним, что в четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский Белгородской области РФ произошли взрывы на складе с боеприпасами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в УкраинуМобилизация в России