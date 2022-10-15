В Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба: что известно

По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и раненые. О количестве убитых и раненых, а также о причинах конфликта не сообщается.

Обновлено (22:11)

По информации Sota, стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти. На этом полигоне ранее находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на боевые позиции.

Обновлено (22:21)

в Минобороны РФ подтвердили стрельбу в воинской части. По официальной версии, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт. На занятиях с добровольцами террористы обстреляли личный состав подразделения. В результате 11 человек погибли, 15 пострадали. Ответным огнем уничтожены двое стрелков.

По некоторым данным, стрельбу из пулеметов открыли таджики. Конфликт на полигоне произошёл на почве религии.