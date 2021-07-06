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Квитки на фінал Євро-2020 за щеплення від COVID. В Лондоні оголосили розіграш

Автор: Марія Кучерявець

Мер Лондона Садік Хан оголосив розіграш квитків на фінал чемпіонату Європи-2020. Переможців будуть обирати серед тих, хто отримає щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.

"У неділю Англія може зіграти свою найбільшу гру з 1966 року - і людям, які отримають першу вакцину від коронавірусу, пропонується шанс виграти квитки на фінал чемпіонату", - йдеться у повідомленні.

За його словами, буде розіграно декілька квитків на фінал Євро-2020, який пройде на Уемблі в Лондоні, а також 50 пар квитків на фан-зону на Трафальгарській площі.

Зазначено, щоб брати участь у розіграші людям необхідно пред'явити докази, що вони отримали першу дозу препарату в центрі вакцинації або записалися на прийом.

Крім цього, особи, які опублікують у свої соціальних мережах повідомлення про наявність вакцини або запис на щеплення, будуть вказані в розіграші двічі.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували збільшувати кількість молоді, які бажають пройти вакцинацію", - підкреслив Садік Хан

Відомо, що онлайн-розіграш розпочнеться в середу, а всі подробиці будуть опубліковані в соціальних мережах мера.

Нагадаємо, що фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня, матч буде проходити у Лондоні на стадіоні Уемблі.

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