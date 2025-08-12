В центре Ирпеня женщина надругалась над Аллеей памяти Героев

Осквернение памяти погибших защитников

Напомним, в Хмельницком пьяный 53-летний мужчина порезал канцелярским ножом портрет Героя Небесной Сотни на Аллее Славы. До приезда полиции нарушителя удерживали люди.

Также в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее Славы на площади Независимости.

В мае в Киеве полиция задержала женщину, которая устроила хулиганство на Аллее Героев: она разбросала цветы и повредила фотографии павших защитников, размещённые на клумбе.