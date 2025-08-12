ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В центре Ирпеня женщина надругалась над Аллеей памяти Героев

Украина, Вторник 12 августа 2025 16:30
UA EN RU
В центре Ирпеня женщина надругалась над Аллеей памяти Героев Фото: Аллея памяти Героев (mykyivregion.com.ua)
Автор: РБК-Украина

В Ирпене Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев. Полиция уже установила нарушительницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

В Ирпене полиция нашла женщину, которая на Аллее памяти Героев била портреты погибших защитников Украины и показывала средний палец.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое разлетелось в соцсетях. После мониторинга полицейские оперативно установили личность женщины. Ею оказалась 45-летняя местная жительница.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Осквернение памяти погибших защитников

Напомним, в Хмельницком пьяный 53-летний мужчина порезал канцелярским ножом портрет Героя Небесной Сотни на Аллее Славы. До приезда полиции нарушителя удерживали люди.

Также в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее Славы на площади Независимости.

В мае в Киеве полиция задержала женщину, которая устроила хулиганство на Аллее Героев: она разбросала цветы и повредила фотографии павших защитников, размещённые на клумбе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень сканал
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа