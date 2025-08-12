В центре Ирпеня женщина надругалась над Аллеей памяти Героев

В Ирпене Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев. Полиция уже установила нарушительницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое разлетелось в соцсетях. После мониторинга полицейские оперативно установили личность женщины. Ею оказалась 45-летняя местная жительница.

В Ирпене полиция нашла женщину, которая на Аллее памяти Героев била портреты погибших защитников Украины и показывала средний палец.

Осквернение памяти погибших защитников

Напомним, в Хмельницком пьяный 53-летний мужчина порезал канцелярским ножом портрет Героя Небесной Сотни на Аллее Славы. До приезда полиции нарушителя удерживали люди.

Также в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее Славы на площади Независимости.

В мае в Киеве полиция задержала женщину, которая устроила хулиганство на Аллее Героев: она разбросала цветы и повредила фотографии павших защитников, размещённые на клумбе.