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Боль в локте может быть признаком тяжелой болезни: не игнорируйте это

Суббота 05 июля 2025 14:58
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Боль в локте может быть признаком тяжелой болезни: не игнорируйте это Названы признаки, которые свидетельствуют о проблемах с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На первый взгляд, незначительная боль в локте может быть тревожным звоночком серьезных сердечных заболеваний. Ее игнорирование - риск, который может стоить жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу американского кардиолога Эммануэля Исанга.

Какие симптомы могут свидетельствовать о сердечном приступе

По словам эксперта, боль в груди может проявляться по-разному у женщин. Одна из вещей, о которой недостаточно говорят, это то, что не вся боль в груди проявляется одинаково, особенно у женщин.

Доктор Исанг выделил некоторые признаки и симптомы, которые люди испытывают, когда страдают от дискомфорта в груди, который может быть вызван сердечным приступом или закупоркой сосудов.

"Обычно люди испытывают дискомфорт в средней части грудины, который иногда отдает в плечо, челюсть, локоть", - сказал он.

У некоторых людей может не быть классической боли в груди. Иногда возникает только боль в локтях, в челюсти или одышка. Также может быть сильная потливость или головокружение.

В частности, стоит немедленно обратиться к врачу, если боль в руке возникла внезапно и возникает с давлением, тяжестью или сжатием груди. Это может быть признаком сердечного приступа.

Причины возникновения сердечного приступа

Факторы риска сердечного приступа:

  • повышенное артериальное давление (гипертония)
  • высокий уровень холестерина
  • сахарный диабет
  • курение
  • ожирение
  • малоподвижный образ жизни
  • нездоровое питание (много трансжиров, сахара, соли)
  • стресс и тревожность
  • наследственная предрасположенность
  • возраст (риск возрастает после 45 у мужчин и после 55 у женщин)

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Сердце Сердечный приступ Здоровье
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