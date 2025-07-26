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Бегать больше не надо: вот какие тренировки эффективно дают похудеть

Суббота 26 июля 2025 16:22
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Бегать больше не надо: вот какие тренировки эффективно дают похудеть Фото: Какие тренировки самые лучшие для похудения (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В течение многих лет считалось, что длинные дистанции бега являются ключом к похудению. Эксперты по питанию и тренировкам доказывают, что похудеть можно, не тратя часы на кардиотренировки.

Какие именно тренировки надо делать, чтобы сбросить вес, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Эффективная рутина для похудения

Идея, что только кардиотренировки могут привести к похудению, является ошибочной. Вместо того, чтобы часами бегать, тренеры предлагают включить в свою программу силовые упражнения и интервальные тренировки. Эти методы не только помогают сжигать калории во время тренировки, но и повышают метаболизм в состоянии покоя, что означает, что вы будете продолжать сжигать калории даже после завершения тренировки.

Эффективная рутина может включать:

Силовые тренировки

Поднятие веса или выполнение упражнений с собственным весом (таких как приседания, отжимания и подтягивания) помогает наращивать мышцы. Когда вы увеличиваете мышечную массу, ваше тело сжигает больше калорий даже в состоянии покоя.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ)

Чередование коротких периодов интенсивных упражнений с периодами отдыха или легкой активности может быть более эффективным для сжигания жира, чем непрерывное кардио. Этот тип тренировок максимально сжигает калории и улучшает сердечно-сосудистую выносливость за меньшее время.

Мобильность и гибкость

Включение таких упражнений, как йога или растяжка, может улучшить восстановление и предотвратить травмы, что является ключевым при выполнении интенсивных тренировок.

Питание очень важно для похудения

В дополнение к физическим упражнениям, диета играет ключевую роль в любой программе похудения. Выбор сбалансированной диеты, богатой нежирными белками, фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, может усилить результаты, полученные от физических упражнений.

Контроль порций и избегание ультрапереработанных продуктов также являются ключевыми стратегиями для достижения дефицита калорий, необходимого для похудения.

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