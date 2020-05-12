Безсимтомних хворих не тестуватимуть на коронавірус безкоштовно

Безсимптомних хворих не тестуватимуть на коронавірус безкоштовно. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, алгоритм безкоштовного тестування не передбачає випадки, коли людина хоче обстежитись за власним бажанням без явних ознак коронавірусної інфекції.

"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу. Окрім того, він не є контактною особою з хворим коронавірусом, тобто це є виключно бажання, то в нас не передбачено нашим алгоритмом безкоштовного тестування", - заявив Степанов.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. Вона зможе вберегти населення від спалаху одразу двох інфекційних хвороб: грипу та коронавірусу.

Разом з тим, в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них 375 за останні 24 години. Усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.

Крім того, в Україні за минулу добу, 11 травня, зафіксували 17 нових смертей серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Загалом станом на 9 ранку 12 травня в Україні підтверджені 425 летальних випадків серед хворих коронавірусом.