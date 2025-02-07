Безопасная езда зимой: как контролировать авто на скользкой дороге

Практически все современные авто имеют электронных помощников, которые существенно повышают безопасность движения, в том числе и на неуверенных, так сказать, поверхностях. Но и водитель в свою очередь должен помочь системам, проявив дополнительную аккуратность и мастерство. Что имеется в виду?

Если на дороге скользко

Ничего хитрого в зимних приемах вождения нет, точнее это даже не приемы, а стиль поведения, на который следует переходить, когда есть сомнения в надежности сцепления с дорогой впереди.

1. Медленно, плавно, и заблаговременно - вот такую установку надо дать себе перед выездом на участок улицы или автотрассы, который может оказаться скользким. Вращать руль, давить или отпускать педали - все следует делать плавно, мы бы сказали, украдкой. Если нет - резкое изменение усилий, передаваемых на колеса, приведет к проскальзыванию шин относительно поверхности дороги. А значит, машина в лучшем случае забуксует, а в большинстве случаев - получит занос передней или задней оси.

2. Настройтесь на внимательность и приготовьтесь, что вам придется немного поработать. Какой бы совершенной ни была ваша машина, на скользкой дороге от водителя понадобится концентрация внимания. Приглушите музыку, попросите пассажиров помолчать, переключите вентилятор климата на тихие обороты. Иначе вам будет трудно услышать, как нарушается обычная зависимость между оборотами двигателя и скоростью машины. Потому что когда колеса буксуют, двигатель начинает крутиться быстрее, а машина при этом движется медленнее или вовсе стоит. Трогаясь на "механике", отпускайте сцепление максимально медленно, а обороты двигателя держите максимально низкими - бывалые водители говорят, "в натяжку". Как вариант, в такой ситуации можно трогаться со второй передачи. С автоматической коробкой передач включите зимний режим трансмиссии (на старых моделях), либо в ручном режиме трогайтесь со второй передачи.

3. Скорость движения при малейших сомнениях держите низкой. Важно не обращать внимания на тех смелых водителей, которые едут намного быстрее потока транспорта и конкретно вас - не берите с них пример. Возможно, это профессиональные гонщики, возможно, у них шипованные шины, а возможно, через несколько сотен метров вы увидите их в кювете - но вы должны опираться только на свои ощущения и умения.

4. Тормозите всегда заблаговременно. Для безопасного замедления держите большую, чем обычно дистанцию, особенно если видите впереди скопление машин или перекресток. Внимательному водителю не трудно спрогнозировать сигнал светофора, на который он подъедет к перекрестку. Когда позволяет обстановка, тормозите двигателем, отпуская акселератор при включенной передаче (на АКП передачу держите в ручном режиме). Это безопасный способ замедления, если на машине нет антиблокировочной системы ABS. Однако не забывайте, что резко отпущенная педаль сцепления или низкая передача при торможении двигателем тоже вызывают проскальзывание колес и дальнейшие неприятности.

5.Выстраивайте траекторию поворотов так, что машина шла максимально большим радиусом. Важно также сразу направить автомобиль по такой дуге, чтобы уже в повороте не приходилось корректировать траекторию, довертывая руль. Тормозную педаль в скользких поворотах трогать нельзя: это гарантированно приведет к очень опасной ситуации - износу передней оси, когда машина теряет управление. И еще в повороте недопустимо двигаться накатом, передача должна быть включена. Причем лучше высшая, чем низшая, потому что во втором случае ведущие колеса получают дополнительный риск к заносу.

Вкратце

Риск оказаться вдруг на скользкой дороге особенно высок в морозные дни, которым предшествовала оттепель, когда присутствующие на дороге осадки того или иного типа превращаются в лед. А поскольку украинские зимы в последние годы получаются очень переменчивыми, то можно сказать, что все морозные дни (а в первую очередь утренники!) требуют от водителя повышенного внимания.