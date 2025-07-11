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Безопасна даже для младенцев: на вокзалах Украины появились точки с питьевой водой (список)

На некоторых вокзалах появились точки с питьевой водой (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

На вокзалах Украины активно открывают точки с питьевой водой, чтобы пассажиры могли утолить жажду или набрать воду в бутылку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Чем удобны такие точки и где искать воду на вокзале

В акционерном обществе рассказали, что "Укрзализныця" получила 58 современных систем доочистки воды (благодаря поддержке Nova Ukraine), поэтому на вокзалах станет больше точек с питьевой водой.

Отмечается, что эту воду можно использовать даже для приготовления детских смесей - без кипячения.

Уточняется, что пассажиры могут утолить жажду или набрать воду в бутылку прямо в помещениях вокзалов:

  • в залах ожидания;
  • в пунктах несокрушимости;
  • в холлах.

На каких вокзалах очищенная вода уже доступна

По состоянию на утро пятницы, 11 июля, очищенная вода уже доступна на 29 вокзалах Украины:

  • Киев-Пассажирский;
  • Чернигов;
  • Дарница;
  • Житомир;
  • Нежин;
  • Винница;
  • Хмельницкий;
  • Козятин;
  • Жмеринка;
  • Запорожье-1;
  • Днепр-Главный;
  • Кривой Рог;
  • Павлоград-1;
  • Синельниково-1;
  • Пятихатки;
  • Каменское-Пассажирское;
  • Славянск;
  • Краматорск;
  • Ровно;
  • Луцк;
  • Шевченко;
  • Помошная;
  • Александрия;
  • Черкассы;
  • Львов;
  • Тернополь;
  • Одесса;
  • Николаев;
  • Подольск.

"Завершить установку систем на других вокзалах планируется до 20 июля", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Кроме того, компания увеличила количество женских купе - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".

Сообщалось также, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.

А для того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила новый семейный проект "Паспорт путешественника".

Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

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