Безопасна даже для младенцев: на вокзалах Украины появились точки с питьевой водой (список)

На вокзалах Украины активно открывают точки с питьевой водой, чтобы пассажиры могли утолить жажду или набрать воду в бутылку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В акционерном обществе рассказали, что "Укрзализныця" получила 58 современных систем доочистки воды (благодаря поддержке Nova Ukraine), поэтому на вокзалах станет больше точек с питьевой водой.
Отмечается, что эту воду можно использовать даже для приготовления детских смесей - без кипячения.
Уточняется, что пассажиры могут утолить жажду или набрать воду в бутылку прямо в помещениях вокзалов:
По состоянию на утро пятницы, 11 июля, очищенная вода уже доступна на 29 вокзалах Украины:
"Завершить установку систем на других вокзалах планируется до 20 июля", - подытожили в компании.
Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.
Кроме того, компания увеличила количество женских купе - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".
Сообщалось также, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.
А для того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила новый семейный проект "Паспорт путешественника".
Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.