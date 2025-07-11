Безопасна даже для младенцев: на вокзалах Украины появились точки с питьевой водой (список)

На вокзалах Украины активно открывают точки с питьевой водой, чтобы пассажиры могли утолить жажду или набрать воду в бутылку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Чем удобны такие точки и где искать воду на вокзале

В акционерном обществе рассказали, что "Укрзализныця" получила 58 современных систем доочистки воды (благодаря поддержке Nova Ukraine), поэтому на вокзалах станет больше точек с питьевой водой.

Отмечается, что эту воду можно использовать даже для приготовления детских смесей - без кипячения.

Уточняется, что пассажиры могут утолить жажду или набрать воду в бутылку прямо в помещениях вокзалов:

в залах ожидания;

в пунктах несокрушимости;

в холлах.

На каких вокзалах очищенная вода уже доступна

По состоянию на утро пятницы, 11 июля, очищенная вода уже доступна на 29 вокзалах Украины:

Киев-Пассажирский;

Чернигов;

Дарница;

Житомир;

Нежин;

Винница;

Хмельницкий;

Козятин;

Жмеринка;

Запорожье-1;

Днепр-Главный;

Кривой Рог;

Павлоград-1;

Синельниково-1;

Пятихатки;

Каменское-Пассажирское;

Славянск;

Краматорск;

Ровно;

Луцк;

Шевченко;

Помошная;

Александрия;

Черкассы;

Львов;

Тернополь;

Одесса;

Николаев;

Подольск.

"Завершить установку систем на других вокзалах планируется до 20 июля", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)