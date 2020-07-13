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На безпеку газопроводів в тарифі "Запоріжгазу" передбачено недостатньо коштів

Запоріжжя, Понеділок 13 липня 2020 16:10
На безпеку газопроводів в тарифі "Запоріжгазу" передбачено недостатньо коштів
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Для підвищення рівня безпеки газопостачання необхідні інвестиції на рівні 200 млн гривень на рік

У тарифі АТ "Запоріжгаз" на роботи з безпеки на 1 км газопроводів закладено 47,02 гривень на місяць. Цієї суми не вистачає на покриття всіх витрат.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У нас майже 6% газопроводів, які обслуговує АТ "Запоріжгаз", побудовані більше 40 років тому, і термін їх експлуатації вже закінчився. Ще 15% газопроводів старші 25 років. Вони зношені, потребують ремонту, реконструкції та заміни окремих ділянок або обладнання", - розповідає технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

У компанії зазначають, що для підвищення рівня безпеки газопостачання необхідні інвестиції на рівні 200 млн гривень на рік. "Тільки при такому фінансуванні система газопроводів зможе функціонувати набагато ефективніше і стане дешевшою в обслуговуванні", - йдеться у повідомленні.

У цьому році "Запоріжгаз" виконав реконструкцію з повною заміною обладнання 12 ГРП, встановив 10 нових ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних частинок, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону. За словами прес-служби, компанія постійно здійснює технічний огляд і регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії, проводить заміну засувок, відключаючих пристроїв, лічильників, ревізію з'єднань, виявляє і усуває витоку газу, ліквідує аварійні ситуації.

"Запоріжгаз" обслуговує 10 тис. км газорозподільних мереж, 1,5 тис. ГРП і ШГРП, десятки тисяч різного роду пристроїв, регулюючого і захисного обладнання на мережах. На початок 2020 року в Запорізькій області вже вичерпали свій технічний ресурс 635 км газопроводів, 200 ШГРП і 122 ГРП", - йдеться у повідомленні.

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