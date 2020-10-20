Безпечна дезінфекція: найефективніший пробіотичний антисептик на українському ринку - Sviteco PPG

Ринок засобів для дезінфекції рук дуже різноманітний. На прилавках магазинів та в аптеках можна знайти антисептики на будь-який смак: ароматизовані та ні, з добавками ефірних олій та звичайні спиртові. Такий широкий асортимент радує, але за принципом дії всі ці засоби, на жаль, однакові.

Порівняльні дослідження показали, що будь-які спиртові гелі чи спреї є неефективними проти повторного забруднення шкіри бактеріями та грибками. Такі санітайзери знищують наявні патогенні мікроорганізми, але не перешкоджають новим осідати на шкірі. А крім того вони ще й знищують здорову мікрофлору та пересушують шкіру, знижуючи природний імунітет. Тому компанія Sirion випустила на український ринок унікальний гель для рук, до складу якого увійшли пробіотики Bacillus ferment, Bacillus subtilis та етиловий спирт 60%, вода очищена, 2-пропанол 5%, ензіми, пантенол, гліцерин, акриловий сополімер.



Що таке пробіотики? Це бактерії, які перешкоджають розмноженню патогенних мікроорганізмів, діючи за принципом біоплівки. Працює це так: ви наносите гель на шкіру рівномірним шаром, пробіотики огортають всю її поверхню тоненькою біоплівкою, і всі мікроби під нею гинуть, а нові вже не можуть контактувати безпосередньо зі шкірою. Такого тривалого захисного ефекту не може забезпечити жоден інший засіб, і це доведено недавніми випробуваннями.

Тестування Sviteco PPG відбувалося в три етапи, на кожному з яких дія пробіотичного гелю порівнювалася з дією звичайного спиртового. Перший тест мав на меті виявити, наскільки успішно продукт справляється зі знищенням мікробів одразу та через деякий час після застосування. На руках випробовуваної людини було визначено кількість патогенних мікроорганізмів (бактерій, грибів, вірусів та ін.) до та після застотування Sviteco PPG. В результаті було доведено, що пробіотичний гель знищує всі хвороботворні мікроби вже за 2 хвилини та населяє шкіру корисними бактеріями. Наступна перевірка показала, що через 2 години мікроби на шкірі досі відсутні.

Такий ефект приголомшує у порівнянні з антисептиками непробіотичної природи, і це було доведено в ході наступного дослідження. Для порівняння було взято антисептик Sviteco PPG з пробіотиками та засіб з ідентичним складом за винятком пробіотичної складової. Ефективність Sviteco PPG була підтверджена щодо обох висновків: миттєве знищення мікробів та довготривалий ефект. Причому якщо в першому випадку відрив був невеликим (зі зниженням кількості патогенних мікроорганізмів обидві версії засобу справилися майже однаково), то за тривалістю ефекту пробіотична версія показала набагато кращий результат. Таким чином було доведено, що саме пробіотики у складі засобу відіграють вирішальну роль у його ефективності.

Важливо! Пробіотичний антисептик успішно справляється зі знищенням мікробів, але загальна кількість мікроорганізмів на поверхні після застосування Sviteco PPG навіть збільшується. Такий показник пояснюється тим, що на зміну знешкодженим мікробам приходять пробіотичні бактерії, які й заміщують їх у загальному числі.

Заключний етап дослідження мав на меті продемонструвати ефективність продукту в реальній життєвій ситуації. Двоє випробовуваних використовували пробіотичний санітайзер у повсякденному житті протягом двох тижнів. Завдання тесту зумовлювало продовження звичної життєдіяльності з застосуванням антисептика в якості звичайного заходу гігієни рук, не дотримуючись регулярності обробки. Двічі на тиждень через годину після застосування продукту дослідники здійснювали контрольну перевірку. За підсумками тесту було зроблено висновок, що використання пробіотичного гелю Sviteco PPG в повсякденному реальному житті створює надійний довготривалий захист від патогенних мікроорганізмів. В ході дослідження гель із пробіотиками показав себе набагато краще, ніж звичайні засоби.

Окрім зазначеної та доведеної дії проти патогенних мікроорганізмів, гель Sviteco PPG здійснює ще й сприятливий вплив на шкіру в цілому. Так, після висихання спиртової складової, пробіотики, що теж містяться у складі гелю, створюють на поверхні шкіри здорову мікрофлору, яка сприяє зміцненню природного місцевого імунітету шкіри, регенерації клітин та утриманню вологи в шкірі. Гліцерин пом’якшує та зволожує шкіру. Запускаючи процес розщеплення білків на клітинному рівні, він сприяє видаленню омертвілих клітин і створює відповідне середовище для появи нового, здорового епідермісу. Пантенол, у свою чергу, відновлює шкіру та вирівнює її тон.

Всі компоненти цього антисептика є абсолютно безпечними та гіпоалергенними. Його без вагань можна застосовувати на шкірі, схильній до алергічних реакцій. Так само безпечним є цей санітайзер і для ніжної дитячої шкіри.

Антисептичний гель для рук Sviteco PPG здійснює антибактеріальну та фунгіцидну дію, а після застосування створює сприятливу, захисну мікрофлору. В результаті шкіра стає чистою від мікробів, шовковистою і зволоженою.

Отже, такий антисептик підійде для використання працівникам, яким необхідний тривалий захист: тренерам фітнес-центрів і спортивних клубів, офісним працівникам, майстрам у салонах краси та будь-яким робочим колективам, де необхідно дбати не лише про власне здоров’я, а й про безпеку колег. Уявіть, що відчуває шкіра майстрині манікюру після обробки звичайним антисептиком, та ще й знаходячись весь день у рукавичках! А якщо її обробити санітайзером із пробіотиками, то вона буде захищеною та зволоженою протягом тривалого часу.

Окрім того, Sviteco PPG є незамінним засобом для дезінфекції дитячих ручок у школах та садочках, де дуже легко розповсюджуються різні мікроби.

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