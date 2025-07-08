Бесплатная прививка от ВПЧ: Украина впервые будет вакцинировать девочек для защиты от рака

С 2026 года в Украине впервые введут бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте 12-13 лет. Прививки будут проводить по национальному Календарю профилактических прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" уже заключило договор на поставку 9-валентной вакцины против ВПЧ, которая защищает от 9 самых распространенных типов вируса, в том числе 7 высокоонкогенных. Два из них - 16 и 18 - вызывают около 70% случаев рака шейки матки, согласно данным ВОЗ.
Первые поставки вакцины ожидаются в конце 2025 года. Вакцинация будет бесплатной, а закупка состоялась по механизму управляемого доступа - это позволяет приобрести препарат по более низкой цене благодаря прямым переговорам с производителем.
В Минздраве рассказали, почему это важно:
Сейчас вакцинация против ВПЧ по национальному календарю проводится уже в 75 странах, а в целом она включена в программы иммунизации в 149 странах мира.
Напомним, в Киеве девочки в возрасте 9-13 лет могут бесплатно вакцинироваться от ВПЧ - из городского бюджета закуплено современную 9-валентную вакцину "Гардасил 9". Эта прививка защищает от девяти типов ВПЧ, в частности тех, которые вызывают рак шейки матки. Эксперт объяснил, почему важно вакцинироваться до начала половой жизни. Вакцинация проводится в почти 30 медицинских учреждениях столицы.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине предлагают запретить посещение школ и детсадов детям без обязательных прививок (кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания). Также взрослым без вакцинации могут запретить пребывание в образовательных учреждениях. Законопроект предусматривает обязательное соблюдение медицинских требований для больных инфекционными болезнями и фиксацию отказов от прививок.
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