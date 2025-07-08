Бесплатная прививка от ВПЧ: Украина впервые будет вакцинировать девочек для защиты от рака

С 2026 года в Украине впервые введут бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте 12-13 лет. Прививки будут проводить по национальному Календарю профилактических прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Что предусматривает новая инициатива

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" уже заключило договор на поставку 9-валентной вакцины против ВПЧ, которая защищает от 9 самых распространенных типов вируса, в том числе 7 высокоонкогенных. Два из них - 16 и 18 - вызывают около 70% случаев рака шейки матки, согласно данным ВОЗ.

Когда начнут прививки

Первые поставки вакцины ожидаются в конце 2025 года. Вакцинация будет бесплатной, а закупка состоялась по механизму управляемого доступа - это позволяет приобрести препарат по более низкой цене благодаря прямым переговорам с производителем.

В Минздраве рассказали, почему это важно:

Украина гармонизирует Календарь прививок с международными стандартами;

прививки до начала половой жизни позволяет максимально эффективно предотвратить инфицирование;

вакцинация поможет уменьшить заболеваемость раком шейки матки и другие ВПЧ-ассоциированные болезни.

Сейчас вакцинация против ВПЧ по национальному календарю проводится уже в 75 странах, а в целом она включена в программы иммунизации в 149 странах мира.