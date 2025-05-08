Бесплатное лечение бесплодия в Украине: как воспользоваться программой

Лечить бесплодие в Украине можно бесплатно. Для этого нужно воспользоваться услугой, предусмотренной программой медицинских гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в Facebook.
В Украине услуги по бесплатному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) включили в программу медицинских гарантий в 2024 году.
Один цикл стоит 84 826 гривен, однако является бесплатным для пациентов.
По этому направлению Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уже оплатила в 2025 году более 108,7 млн гривен.
Уточняется, что в целом на реализацию программы в этом году предусмотрено более 380 млн гривен.
В Минздраве рассказали, что услуги по бесплатному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий доступны в 38 медучреждениях Украины.
Уточняется, что эта программа предусматривает:
Для того чтобы воспользоваться программой, нужно:
Согласно информации Минздрава, с начала 2025 года услугу лечения бесплодия получила уже 2 091 украинка.
"Для сравнения, за весь 2024 год таких женщин было 1 994", - уточнили в министерстве.
Сообщается также, что только за первые месяцы 2025 года забеременели 426 женщин.
Украинцам рассказали, что первый ребенок, родители которого воспользовались услугами по лечению бесплодия с помощью ВРТ в рамках программы медицинских гарантий, родился в Николаеве.
Отмечается, что родители девочки в течение 12 лет проходили обследования и лечение бесплодия, однако попытки забеременеть оставались безуспешными.
"В прошлом году супруги узнали о возможности бесплатного лечения бесплодия и обратились за помощью. Вскоре после обращения к врачам и получения лечения женщина забеременела", - сообщили в Минздраве.
Сейчас малышка:
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