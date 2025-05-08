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Бесплатное лечение бесплодия в Украине: как воспользоваться программой

Четверг 08 мая 2025 12:36
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Бесплатное лечение бесплодия в Украине: как воспользоваться программой Украинцам доступно бесплатное лечение бесплодия (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Лечить бесплодие в Украине можно бесплатно. Для этого нужно воспользоваться услугой, предусмотренной программой медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в Facebook.

Как лечить бесплодие в Украине бесплатно

В Украине услуги по бесплатному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) включили в программу медицинских гарантий в 2024 году.

Один цикл стоит 84 826 гривен, однако является бесплатным для пациентов.

По этому направлению Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уже оплатила в 2025 году более 108,7 млн гривен.

Уточняется, что в целом на реализацию программы в этом году предусмотрено более 380 млн гривен.

Что нужно, чтобы воспользоваться программой

В Минздраве рассказали, что услуги по бесплатному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий доступны в 38 медучреждениях Украины.

Уточняется, что эта программа предусматривает:

  • один полный цикл лечения в год - при условии наступления беременности;
  • второй полный или неполный цикл в год - в случае ненаступления беременности.

Для того чтобы воспользоваться программой, нужно:

  • получить электронное направление от врача;
  • иметь установленный диагноз "Женское бесплодие" или "Мужское бесплодие";
  • обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ.

Сколько украинок уже получили услугу

Согласно информации Минздрава, с начала 2025 года услугу лечения бесплодия получила уже 2 091 украинка.

"Для сравнения, за весь 2024 год таких женщин было 1 994", - уточнили в министерстве.

Сообщается также, что только за первые месяцы 2025 года забеременели 426 женщин.

Первый ребенок, рожденный после лечения бесплодия по программе

Украинцам рассказали, что первый ребенок, родители которого воспользовались услугами по лечению бесплодия с помощью ВРТ в рамках программы медицинских гарантий, родился в Николаеве.

Отмечается, что родители девочки в течение 12 лет проходили обследования и лечение бесплодия, однако попытки забеременеть оставались безуспешными.

"В прошлом году супруги узнали о возможности бесплатного лечения бесплодия и обратились за помощью. Вскоре после обращения к врачам и получения лечения женщина забеременела", - сообщили в Минздраве.

Сейчас малышка:

  • чувствует себя хорошо;
  • набирает вес;
  • улыбается и дарит родителям радость.

Бесплатное лечение бесплодия в Украине: как воспользоваться программойБесплатное лечение бесплодия в Украине: как воспользоваться программойПубликация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать будущим родителям перед ЭКО.

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