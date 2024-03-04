"Без сокращений и ядовитых пилюль". Конгресс согласовал бюджет США до конца финансового года

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что гордится тем, что американское правительство сохраняет работу "без сокращений и ядовитых пилюль".

Шумер и лидеры Конгресса США представили долгожданный пакет в воскресенье, 3 марта, надеясь принять его до крайнего срока частичного закрытия правительства 8 марта. Чтобы представить и принять пакет, Конгресс продлил крайний срок финансирования на предыдущей неделе.

"Это хорошая новость, что Конгресс наконец-то достиг двухпартийного соглашения по первым шести законопроектам о финансировании правительства, которые позволят сохранить правительство открытым. Мы гордимся тем, что правительство останется открытым без сокращений и ядовитых пилюль", - заявил Шумер.

Ряд консервативных республиканцев призвали спикера Майка Джонсона отказаться от переговоров и вместо этого принять меры по финансированию на один год с всеобщим сокращением бюджета.

Ожидается, что законопроекты о финансировании будут представлены и проголосованы на этой неделе в Палате представителей, где они, вероятно, получат двухпартийную поддержку и, скорее всего, пройдут в Сенат.

Предыстория

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета.

Конгресс США с сентября 2023 года не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. Республиканцы требуют сократить расходы и усилить безопасность границ. Также идут дискуссии касательно поддержки Украины.

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Проект до сих пор не рассматривался.

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