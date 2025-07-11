betking - спонсор показа боя-реванша Усик - Дюбуа на MEGOGO

В ночь с 19 на 20 июля легендарная арена Уэмбли будет принимать бой за абсолютное господство в супертяжелом дивизионе. На кону - полный комплект поясов: WBC, WBO, WBA, IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, который сейчас принадлежит Дюбуа.

betking стал спонсором показа этого исторического вечера бокса, который состоится на медиасервисе MEGOGO. Событие будет доступно в разделе "Спорт" - подраздел "Единоборства", а также на канале "MEGOGO Гонг" и специальном pop-up канале, который появится в день трансляции.

Боксерский марафон стартует ориентировочно в 19:00 по Киеву. Мейнкард начнется в 20:30 - с боя между украинскими супертяжеловесами Андреем Новицким и Владиславом Сиренко за титул WBC International.

Кульминация вечера - бой Усик - Дюбуа - ожидается в 23:30.

betking последовательно поддерживает украинский спорт и становится партнером самых громких спортивных событий. Уже 19 июля вместе с betking вы сможете поддержать Александра Усика в титульном бою года - вживую, в прямом эфире.