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betking - спонсор показа боя-реванша Усик - Дюбуа на MEGOGO

Пятница 11 июля 2025 17:55 promo
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betking - спонсор показа боя-реванша Усик - Дюбуа на MEGOGO Фото: бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится с 19 на 20 июля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Самое ожидаемое боксерское событие лета - бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе - состоится при поддержке betking. Лицензированный букмекер, входящий в состав King Group, выступает спонсором показа этого исторического противостояния на платформе MEGOGO в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение betking.

В ночь с 19 на 20 июля легендарная арена Уэмбли будет принимать бой за абсолютное господство в супертяжелом дивизионе. На кону - полный комплект поясов: WBC, WBO, WBA, IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, который сейчас принадлежит Дюбуа.

betking стал спонсором показа этого исторического вечера бокса, который состоится на медиасервисе MEGOGO. Событие будет доступно в разделе "Спорт" - подраздел "Единоборства", а также на канале "MEGOGO Гонг" и специальном pop-up канале, который появится в день трансляции.

Боксерский марафон стартует ориентировочно в 19:00 по Киеву. Мейнкард начнется в 20:30 - с боя между украинскими супертяжеловесами Андреем Новицким и Владиславом Сиренко за титул WBC International.

Кульминация вечера - бой Усик - Дюбуа - ожидается в 23:30.

betking последовательно поддерживает украинский спорт и становится партнером самых громких спортивных событий. Уже 19 июля вместе с betking вы сможете поддержать Александра Усика в титульном бою года - вживую, в прямом эфире.

Справка о компании

betking (betking.com.ua) - лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. betking предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

Компания активно способствует развитию спорта в Украине, в частности поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

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