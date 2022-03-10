Безглузде насильство має припинитися, - в ООН шоковані нападом на пологовий будинок у Маріуполі

Керівництво ООН перебуває в жаху через атаку росіян на пологовий будинок в Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніо Гуттереша в Twitter.

"Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологове та дитяче відділення, жахає. Цивільні особи платять найвищу ціну за війну, яка не має до них ніякого відношення. Це безглузде насильство має припинитися. Припиніть кровопролиття зараз же", - написав він.

Нагадаємо, виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел також повідомила, що вона в жаху від того, що сталося в Маріуполі.

"Ми ще не знаємо кількість жертв, але побоюємося гіршого", - зазначила Рассел.

За її словами, бомбардування в Маріуполі підкреслює жахливі втрати, які війна несе дітям і сім'ям України. Менш ніж за два тижні не менше 37 дітей загинули і 50 отримали поранення, а багато сімей були змушені покинути Україну.

Зазначимо, що перед тим, як бомба знищила пологовий будинок в Маріуполі, речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що там нібито "влаштували вогневі позиції". Таким чином вона підтвердила обстріл росіянами лікарні.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі, і назвав це остаточним доказом того, що відбувається геноцид українців.

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