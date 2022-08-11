"Безпрецедентне диво": Кім Чен Ин оголосив про "перемогу" над COVID-19 в Північній Кореї

Північна Корея не публікувала кількість підтверджених заражень вірусом.

Лідер КНДР заявив, що офіційний рівень смертності в Північній Кореї, що становить 74 людини, є "безпрецедентним дивом" в порівнянні з іншими країнами.

Ці цифри навряд чи показують реальну картину, зазначають експерти. У КНДР не було розгорнуто жодної відомої програми вакцинації. Замість цього Пхеньян заявляє, що покладалася на обмеження, домашні ліки і на "вигідну соціалістичну систему в корейському стилі".

Відомі лише офіційні дані, що з кінця квітня одужали 4,77 млн осіб, а 74 померли. Таким чином, коефіцієнт смертності становить 0,002%, а це найнижчий показник у світі.

Нагадаємо, у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу на початку травня. У пацієнта виявили "Омікрон".

Кім Чен Ин заявив, що КНДР зіткнулася з найбільшим потрясінням з часів незалежності.