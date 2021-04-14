Заворушення в Міннесоті: офіцер, яка застрелила афроамериканця, пішла у відставку

Співробітниця поліції, застрелившая яка застрелила афроамериканця Данте Райта у місті Бруклін-Сентер (штат Міннесоті), пішла у відставку. Звільнився також начальник міської поліції Тім Геннон.
Про це повідомляє CNN з посиланням на мера міста Майка Елліотта.
Офіцер Кім Портер подала прохання про відставку на тлі дводенних протестів, що почалися після вбивства Райта. За словами Елліотта, у своєму зверненні жінка вказала, що їй "подобалася кожна хвилина роботи поліцейською і служіння суспільству в міру можливостей".
Автомобіль 20-річного Данте Райта був зупинений поліцейськими через порушення правил дорожнього руху. Водій відмовився підкорятися вимогам правоохоронців, які хотіли його затримати, і сів назад у свій автомобіль, після чого одна зі співробітниць поліції вистрілила в Райта. Його машина проїхала кілька вулиць і зіткнулась з іншим автомобілем, за кермом якого була жінка, її госпіталізували.
Після інциденту близько 500 осіб зібралися біля будівлі поліцейського управління Бруклін-Сентра. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі і світлошумові гранати, коли вони не захотіли піти на вимогу правоохоронців.
Згодом глава міської поліції Тім Геннон назвав інцидент випадковістю. За його словами, Портер хотіла застосувати електрошокер, однак помилково дістала пістолет.
Протестувальники кидали каміння в будівлю поліцейського управління, надходили повідомлення про постріли. У передмістя ввели Національну гвардію.
Нагадаємо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня. Тоді теж були протести в країні.