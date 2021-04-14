Заворушення в Міннесоті: офіцер, яка застрелила афроамериканця, пішла у відставку

Офіцер Кім Портер подала прохання про відставку на тлі дводенних протестів, що почалися після вбивства Райта. За словами Елліотта, у своєму зверненні жінка вказала, що їй "подобалася кожна хвилина роботи поліцейською і служіння суспільству в міру можливостей".

Автомобіль 20-річного Данте Райта був зупинений поліцейськими через порушення правил дорожнього руху. Водій відмовився підкорятися вимогам правоохоронців, які хотіли його затримати, і сів назад у свій автомобіль, після чого одна зі співробітниць поліції вистрілила в Райта. Його машина проїхала кілька вулиць і зіткнулась з іншим автомобілем, за кермом якого була жінка, її госпіталізували.

Після інциденту близько 500 осіб зібралися біля будівлі поліцейського управління Бруклін-Сентра. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі і світлошумові гранати, коли вони не захотіли піти на вимогу правоохоронців.

Згодом глава міської поліції Тім Геннон назвав інцидент випадковістю. За його словами, Портер хотіла застосувати електрошокер, однак помилково дістала пістолет.