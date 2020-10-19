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Заворушення на акції проти карантину в Празі: поліція затримала понад 150 осіб

Прага, Понеділок 19 жовтня 2020 02:59
Заворушення на акції проти карантину в Празі: поліція затримала понад 150 осіб
Фото: заворушення в Празі (twitter.com)
Автор: Артур Родивилов

У столиці Чехії Празі після заворушень, які почалися на знак протесту футбольних і хокейних фанатів проти обмежень через COVID-19, затримано понад 150 осіб. Унаслідок сутичок постраждали близько 20 поліцейських.

Про це повідомив начальник поліції Чехії Ян Швейдар в Twitter.

Більш як сто демонстрантів затримано на місці акції на Староместській площі в історичному центрі чеської столиці. Їх підозрюють у порушенні громадського порядку, насильство проти представників влади або невиконання вимоги органів влади.

Сова йде про осіб, які нападали на поліцейських при розгоні демонстрації. Ще близько 50 осіб поліція затримала ще перед акцією. У них виявили предмети, якими можна було нанести поранення.

За даними служби "швидкої", всього під час сутичок постраждали та потребували медичної допомоги дев'ять осіб, з них троє працівників поліції.

Участь в акції протесту взяли близько 2 тисяч учасників, тоді як влада дозволяє масові заходи за участі не більше 500 осіб. Більшість з протестувальників були без масок на обличчі.

Щоб розігнати радикально налаштованих протестувальників, які кидали петарди і різні предмети, силовики застосували газ і водомет.

Нагадаємо, в кінці вересня проти карантину протестували в Британії. Там акція також переросла в зіткнення з поліцією.

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