Президент Росії Володимир висловився про тих, хто чекає "загасання" РФ. Він зазначив, що уряд об'єктивно оцінює потенціал і можливості країни.

Про це повідомляє Tass.ru.

"Хочу сказати тим, хто ще чекає поступового згасання Росії: нас у цьому випадку турбує лише одне - як би не застудитися на ваших похоронах", - підкреслив Путін.

Також президент Росії не погодився з ідеєю відмови від об'єднання країн у міжнародні об'єднання.

Раніше в Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України.

Крім цього, президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові попросив Путіна допомогти в боротьбі з тероризмом.