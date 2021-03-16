Безкоштовні та зі штрих-кодом: ЗМІ розкрили деталі про майбутні COVID-паспорти у ЄС

Зазначається, що дані мають заповнюватись як у цифровому форматі, так і у вигляді паперового документа, який матиме штрих-код для зчитування мобільними пристроями.

Проект рішення передбачає, що сертифікат може бути використаний для дозволу перетинати кордон людям, яким вводили будь-яку з вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Єврокомісія планує схвалити проект через три тижні після європейського саміту (відбувся 25-26 лютого), який дав зелене світло для створення європейського сертифіката вакцинації.

В проекті вказано, що європейський паспорт вакцинації, охрещений як "цифровий зелений сертифікат", не обов’язково має бути зеленим або виключно цифровим. У статті 3 цього регламенту зазначено, що держави-члени можуть також видавати його на папері. У будь-якому форматі він повинен мати штрих-код, "який дозволяє перевірити справжність, дійсність та цілісність сертифіката".

Сертифікат "не повинен бути умовою здійснення свободи пересування", адже в проекті зазначено, що "цей регламент не можна трактувати як встановлення обов'язку або права на вакцинацію". Люди, які не мали змоги або не бажали бути щепленими, повинні користуватися такою ж свободою пересування, як і вакциновані, але "за умови необхідності обов'язкових тестів або карантину/самоізоляції".

В тексті документу зазначено, що права пересування не будуть однаковими для щеплених різними вакцинами. Зокрема, мова йде про ще не схвалені китайську та російську вакцини. Щеплені такими вакцинами зможуть подорожувати лише в ті країни, які теж визнають їхню дієвість.

Після схвалення проект починає свій законодавчий шлях у Раді ЄС та Європейському парламенті. Брюссель впевнений, що він буде швидко оброблений і затверджений не пізніше червня.

Як зазначає видання, після остаточного прийняття рішення виникне потреба в транскордонній роботі щодо сертифіката, адже він вимагатиме створення необхідної технічної інфраструктури. Видача та зчитування документу має бути однаково можливим у всіх державах-членах ЄС.