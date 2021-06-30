Безкоштовне щеплення: за які вакцини українцям не потрібно платити

За інформацією відомства, дорослі мають право на безкоштовне отримання щеплення від дифтерії та правця.

Зокрема, першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, зазвичай проводять у віці 26 років, а подальша відбувається кожні 10 років.

Якщо дорослі не були щеплені або не мають такої інформації, вакцинуватись необхідно триразово. Між 1 та 2 дозою інтервал - 4 тижні. Між 2 та 3 дозами - 6 місяців. Наступне щеплення - наступні кожні 10 років.

Що стосується вакцини проти гепатиту B, її було введено до програми імунізації дітей з 2001 року, тож скоріше за все особи старші 20 років не мають цього щеплення.

Як повідомили медики, щеплення дорослих цією вакциною бюджетним коштом не передбачено. Тож можна придбати препарат самостійно та імунізуватися у свого сімейного лікаря.