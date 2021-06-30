RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Безкоштовне щеплення: за які вакцини українцям не потрібно платити

Автор: Марія Кучерявець

В Україні кожен громадянин, який уклав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, має право на безкоштовний гарантований державою пакет медичних послуг. До якого входить і вакцинація.

Про це повідомляє прес-центр НСЗУ.

За інформацією відомства, дорослі мають право на безкоштовне отримання щеплення від дифтерії та правця.

Зокрема, першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, зазвичай проводять у віці 26 років, а подальша відбувається кожні 10 років.

Якщо дорослі не були щеплені або не мають такої інформації, вакцинуватись необхідно триразово. Між 1 та 2 дозою інтервал - 4 тижні. Між 2 та 3 дозами - 6 місяців. Наступне щеплення - наступні кожні 10 років.

Що стосується вакцини проти гепатиту B, її було введено до програми імунізації дітей з 2001 року, тож скоріше за все особи старші 20 років не мають цього щеплення.

Як повідомили медики, щеплення дорослих цією вакциною бюджетним коштом не передбачено. Тож можна придбати препарат самостійно та імунізуватися у свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого запущена вакцинація від коронавірусу.

Українці зможуть записатися на отримання безкоштовного щеплення проти СOVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
медицинаВакцинаціяУкраїна