Безплатні AirPods та розіграш iPad: У Вашингтоні підлітків заохочують до вакцинування

Мер Вашингтона Мюріел Баузер запропонувала дарувати навушники AirPods всім підліткам від 12 до 17 років, які отримають перше щеплення. Таким чином в місті планують запобігти стрімкому поширенню штаму коронавірусу "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Згідно з повідомленням мера, подарунки обіцяють усім підліткам, які вакцинуються у середніх школах Brookland, Sousa та Johnson.

Щотижня у місті також розігруватимуть 8 планшетів iPad, а кожні два тижні - дві стипендії на навчання у коледжі у розмірі 25 тисяч доларів.

Враховуючи те, що вакцинування проводиться виключно з дозволу батьків, Баузер запропонувала дарувати їм подарункові карти Visa на 51 долар за кожного підлітка, якого вони візьмуть з собою на перше щеплення.