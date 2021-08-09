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Безплатні AirPods та розіграш iPad: У Вашингтоні підлітків заохочують до вакцинування

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США , Понеділок 09 серпня 2021 20:26
Безплатні AirPods та розіграш iPad: У Вашингтоні підлітків заохочують до вакцинування Фото: у Вашингтоні підліткам дарують AirPods за щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Мер Вашингтона Мюріел Баузер запропонувала дарувати навушники AirPods всім підліткам від 12 до 17 років, які отримають перше щеплення. Таким чином в місті планують запобігти стрімкому поширенню штаму коронавірусу "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Згідно з повідомленням мера, подарунки обіцяють усім підліткам, які вакцинуються у середніх школах Brookland, Sousa та Johnson.

Щотижня у місті також розігруватимуть 8 планшетів iPad, а кожні два тижні - дві стипендії на навчання у коледжі у розмірі 25 тисяч доларів.

Враховуючи те, що вакцинування проводиться виключно з дозволу батьків, Баузер запропонувала дарувати їм подарункові карти Visa на 51 долар за кожного підлітка, якого вони візьмуть з собою на перше щеплення.

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