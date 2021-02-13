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При безкоштовній вакцинації від COVID у людей не буде вибору щеплення, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 15:10
При безкоштовній вакцинації від COVID у людей не буде вибору щеплення, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

При вакцинації від COVID-19 у людей не буде можливість вибрати, якою саме вакциною робити щеплення. Це стосується вакцин, закуплених за бюджетні гроші.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, можливості такого вибору немає ніде у світі, зокрема в країнах, що лідирують в процесі вакцинації: США, Ізраїлі тощо.

Нагадаємо, Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує одразу на наступний день.

Як повідомляло РБК-Україна, на вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тисяч осіб. Це персонал ковідних лікарень і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до ковідних хворих.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

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