Безкоштовно ніхто не буде роздавати вакцину від коронавіруса, - Степанов

Президент поставив завдання міністру закордонних справ максимально рухатися в тому напрямку, щоб Україна була однією з перших країн, яка отримає вакцину від коронавірусу. Також голова МОЗ звернувся до своїх колег з Італії, Німеччини, Франції та Нідерландів, щоб Україна отримала пріоритетне право на отримання цієї вакцини.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що у компанії АstraZeneca вже зробили попереднє замовлення вакцин кілька країн. До голів МОЗ саме цих країн він звернувся з приводу пріоритетного права України на отримання доз.

За його словами, в першу чергу повинні почати вакцинувати медпрацівників.

"Ви ж розумієте, що після винаходу буде ціла черга, щоб отримати якусь квоту. Безкоштовно ніхто не буде роздавати вакцину. Але буде важливо отримати одними з перших", - додав він.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде направлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Раніше повідомлялося, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.