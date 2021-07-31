Безпілотник та гранатомети: за добу на Донбасі чотири порушення перемир'я

Протягом минулої доби, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
У напрямку населеного пункту Новоселівка-2 російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку, 31 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.