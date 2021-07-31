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Безпілотник та гранатомети: за добу на Донбасі чотири порушення перемир'я

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Субота 31 липня 2021 08:05
Безпілотник та гранатомети: за добу на Донбасі чотири порушення перемир'я Фото: на Донбасі за добу чотири порушення (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У напрямку населеного пункту Новоселівка-2 російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 31 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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