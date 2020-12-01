Безпілотник та гранатомети: бойовики порушили перемир'я на Донбасі чотири рази

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом минулої доби, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили перемир'я на Донбасі. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Так, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське.

Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. По обіді поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не було.

РБК-Україна писалоо, що за добу 29 листопада бойовики чотири рази порушили перемир'я.

Нагадаємо, на Донбасі вечора 27 на вечір 29 листопада Спецальная моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстріли.