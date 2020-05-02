Безпілотник бойовиків скинув гранату на підрозділи ООС, є поранений

Проросійські бойовики, використавши безпілотний літальний апарат, здійснили напад на позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні поблизу Гнутового бойовики з безпілотника скинули на позиції ООС постріл до гранатомету ВОГ-17. В результаті вибуху осколкове поранення отримав один український військовослужбовець. Пораненого евакуювали до лікувального закладу, де йому надали медичну допомогу.

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - заявили в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2 травня на Донбасі було зафіксовано вже 13 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Окупаційні сили застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів було поранено одного військового.

Крім того, вчора в зоні проведення ООС в результаті ворожих обстрілів було поранено двох українських військовослужбовців. Бойовики порушували режим припинення вогню поблизу 9 населених пунктів.