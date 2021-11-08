RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Скажена білка у Чернівцях покусала двох людей. Дві вулиці міста на карантині

Автор: Марія Кучерявець

У Чернівцях скажена білка покусала двох людей. Через що у місті на карантині перебувають дві вулиці, ще одна та парк є зоною ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Чернівецької міської ради.

Зокрема, карантинні обмеження були накладені на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський.

Також зоною ризику оголосили вулицю Садову та парк культури й відпочинку імені Шевченка.

Наразі через карантин здійснюються такі заходи:

  • обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;
  • проведення вимушеної дезінфекції в районі вилову та перетримки білки (кінний двір);

Як додають у міськраді, сама тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернівціКарантин