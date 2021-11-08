Скажена білка у Чернівцях покусала двох людей. Дві вулиці міста на карантині

У Чернівцях скажена білка покусала двох людей. Через що у місті на карантині перебувають дві вулиці, ще одна та парк є зоною ризику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Чернівецької міської ради.
Зокрема, карантинні обмеження були накладені на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський.
Також зоною ризику оголосили вулицю Садову та парк культури й відпочинку імені Шевченка.
Наразі через карантин здійснюються такі заходи:
Як додають у міськраді, сама тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.