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Скажена білка у Чернівцях покусала двох людей. Дві вулиці міста на карантині

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Чернівці, Понеділок 08 листопада 2021 11:47
Скажена білка у Чернівцях покусала двох людей. Дві вулиці міста на карантині Фото: скажена білка у Чернівцях покусала двох людей (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернівцях скажена білка покусала двох людей. Через що у місті на карантині перебувають дві вулиці, ще одна та парк є зоною ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Чернівецької міської ради.

Зокрема, карантинні обмеження були накладені на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський.

Також зоною ризику оголосили вулицю Садову та парк культури й відпочинку імені Шевченка.

Наразі через карантин здійснюються такі заходи:

  • обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;
  • проведення вимушеної дезінфекції в районі вилову та перетримки білки (кінний двір);

Як додають у міськраді, сама тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.

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