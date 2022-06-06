Беруть навіть інвалідів. ГУР перехопило розмову окупанта про втрати Росії в Україні

"Там від 15-ї (бригади) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом - страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось", - каже мати окупанта

За її словами, ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулась, бо людей не набрали.

"Інвалідам сказали 13 числа - вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були", - додала жінка.