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Беруть навіть інвалідів. ГУР перехопило розмову окупанта про втрати Росії в Україні

Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати російської армії в Україні настільки катастрофічні, що воювати доводиться навіть інвалідам. Їх мобілізують навіть не перевіряючи стан здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта із родичами.

"Там від 15-ї (бригади) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом - страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось", - каже мати окупанта

За її словами, ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулась, бо людей не набрали.

"Інвалідам сказали 13 числа - вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були", - додала жінка.

Раніше управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.

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Війна в Україні