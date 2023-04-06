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У Берлускони диагностировали рак крови, - СМИ

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 12:03
У Берлускони диагностировали рак крови, - СМИ Фото: Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию - онкологическое злокачественное заболевание крови.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Как пишет издание около десяти дней назад 86-летний политик попал в больницу Святого Рафаэля в Милане для обследования, тогда же его выписку, которую ожидали в течение 24-26 часов - отложили на четыре дня.

2 апреля Берлускони снова вернулся в больницу. Еще позже появилась информация о его пребывании в реанимации.

"Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Боли, которые мучают его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму", - говорится в публикации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Берлускони попал в реанимацию. Как писали СМИ, бывший премьер Италии попал в отделение интенсивной терапии одной из миланских больниц из-за сердечно-сосудистых проблем.

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