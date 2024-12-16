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В Берлине ультраправые молодчики избили членов партии Шольца, есть раненые

Берлин, Понедельник 16 декабря 2024 01:06
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В Берлине ультраправые молодчики избили членов партии Шольца, есть раненые Фото: четверо агрессивных молодчиков ранили членов партии СДПГ и полицейских (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

В Берлине группа агрессивных молодых людей с ультраправыми взглядами напала на агитаторов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В результате инцидента, ранения получили двое полицейских и один член политсилы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

Согласно информации следствия, злоумышленники встретились с представителями социал-демократов возле их агитационного стенда на автобусной остановке. Двое подозреваемых, по договоренности с двумя другими, сначала сбросили на землю шапки двух активистов СДПГ, а затем начали оскорблять их и наносить удары.

Пострадавшие упали на землю, а нападавшие били их по голове и верхней части тела. В ситуацию вмешались двое полицейских. Один из правоохранителей получил расовое оскорбление от одного из подозреваемых, а впоследствии был ранен в лицо осколком разбитого стекла. Другому радикалы переломали пястную кость.

Нападения удалось остановить только после прибытия других экстренных служб. В больницу доставили двух полицейских и пострадавшего активиста СДПГ.

Полиция и прокуратура начали расследование. Подано ходатайство о взятии под стражу всех четырех подозреваемых, которым от 16 до 19 лет.

Преступления квалифицируются по двум пунктам обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, в одном случае в сочетании с нападением на сотрудников правоохранительных органов в особо тяжком случае.

Агрессивная демонстрация

Правоохранители не исключают, что злоумышленники приехали в столицу для участия в демонстрации в районе Фридрихсхайн. В марше ультраправых приняли участие 63 человека, а в контрдемонстрации - по меньшей мере 2000. Правоохранители развернули около 1000 офицеров.

Во время демонстраций на дорогу бросали предметы и дымовые шашки, а в полицейских летели камни и бутылки, пострадали также журналисты.

По итогам агрессивных демонстраций были начаты 40 уголовных расследований. Ранения получил 31 сотрудник полиции.

Ухудшение криминогенной ситуации в Германии

За последние месяцы в Германии участились жестокие нападения подростков на политиков и эмигрантов из других стран.

В мае этого года, в Дрездене четверо мужчин избили кандидата в Европарламент от СДПГ Маттиаса Эке. Его доставили в больницу, где срочно прооперировали.

В феврале в немецком Дюссельдорфе банда малолетних подростков убила двух украинских баскетболистов, которым было по 17 и 18 лет.

Суд назначил преступникам длительные сроки заключения. Двое осужденных имеют гражданство Германии, а другие - гражданство Сирии.

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