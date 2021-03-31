У Берліні заборонили ходити по магазинам і музеям без тесту на COVID

Зазначено, що рішення про нові правила прийняли 27 березня. Жителям Берліна заборонили ходити в перукарні, музеї й непродовольчі магазини без свіжого результату негативного ПЛР-тесту.

Разом з тим обмеження не поширюється на відвідування продуктових магазинів, аптек, салонів оптики, магазинів побутової хімії та товарів для дому, канцтоварів, книжкових і зоомагазинів, заправок, автомайстерень.

Такі ж заходи діють відносно меморіальних комплексів, картинних галерей, музеїв, салонів краси, масажних кабінетів, тату-салонів та інших закладів в області персонального догляду. Відвідування установ культури можливе лише за попереднім записом.

Нагадаємо, влада Берліна посилила вимоги по використанню захисних масок. У багатьох громадських місцях вимагають використовувати тільки маски з високим ступенем захисту типу FFP2.

Як писало РБК-Україна, в Австрії після Пасхи не пускатимуть в магазини без негативного тесту на COVID-19.