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У Берліні посилили карантин через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження у місті. Зокрема у місті обмежать час роботи клубів і барів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами мера Берліна Майкла Мюллера, в місті є

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При цьому він зазначив, що влада Берліна повинні

Так, з 10 жовтня і до кінця місяця ресторани та бару будуть працювати до 23:00, а відчинятися не раніше 6:00. В цей же проміжок часу

Нагадаємо, у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.

Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

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