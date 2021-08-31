У Берліні дозволили роботу нічних клубів, але тільки для щеплених і перехворілих COVID-19

Влада Берліна дозволила нічним клубам столиці Німеччини відновити свою діяльність. Відвідати розважальні заклади зможуть тільки вакциновані і перехворіли COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barrons .

Видання зазначає, що про відновлення роботи нічних розважальних закладів уряд Берліна прийняв на підставі рішення суду від 20 серпня поточного року.

У рішенні суду зазначено, що заборона на проведення публічних танцювальних заходів в якості захисного заходу від пандемії коронавірусу не може застосовуватися для вакцинованих і видужали від COVID-19.

Перевіряти інформацію про зроблене щеплення або перенесеної інфекції будуть співробітники розважальних закладів. Вони повинні забороняти вхід в нічні клуби тим, у кого відсутні докази про вакцинацію або одужання.