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У Берліні дозволили роботу нічних клубів, але тільки для щеплених і перехворілих COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Берліна дозволила нічним клубам столиці Німеччини відновити свою діяльність. Відвідати розважальні заклади зможуть тільки вакциновані і перехворіли COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barrons.

Видання зазначає, що про відновлення роботи нічних розважальних закладів уряд Берліна прийняв на підставі рішення суду від 20 серпня поточного року.

У рішенні суду зазначено, що заборона на проведення публічних танцювальних заходів в якості захисного заходу від пандемії коронавірусу не може застосовуватися для вакцинованих і видужали від COVID-19.

Перевіряти інформацію про зроблене щеплення або перенесеної інфекції будуть співробітники розважальних закладів. Вони повинні забороняти вхід в нічні клуби тим, у кого відсутні докази про вакцинацію або одужання.

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