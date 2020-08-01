У Берліні на протест проти обмежень через коронавірус вийшли тисячі людей

Тисячі людей у Берліні вийшли в суботу, 1 серпня, протестувати проти обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Правоохоронці закликали протестувальників дотримуватися соціальної дистанції і надіти маски.

Про це пише видання Tagesspiegel.

Вранці люди почали збиратися у центрі столиці Німеччини. Деякі з протестувальників вигукували "Ми друга хвиля" і "Опір!", А також стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".

Співробітники поліції через гучномовці нагадували присутнім про обов'язок носити маску і дотримуватися дистанції, проте протестуючі їх ігнорували.

Поліція заявляє, що станом на обід у марші беруть участь близько 15 тисяч осіб.

Зазначено також, що всього на вихідних у німецькій столиці заплановане проведення 83 демонстрацій, серед яких і інші проти карантину.

Нагадаємо, в кінці липня стало відомо, що економіка Німеччини в другому кварталі 2020 року скоротилася на 10,1% у порівнянні з першим кварталом року; ВВП у порівнянні з аналогічним періодом 2019 го впав на 11,7%.

Як писало РБК-Україна, згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році і виросте на 6,1% в 2021 році.