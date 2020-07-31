У Берліні напали на торговий центр, є постраждалі

У німецькій столиці Берліні відбувся напад на торговий центр Karstadt. В результаті інциденту постраждали одинадцять осіб.

Про це повідомляє Welt.

Нападники на відділення банку в торговому центрі в Берліні розпорошили газ.

Четверо злочинців втекли з місця злочину.

Зараз поліція веде операцію по їх пошуку. Поліція відкидає терористичну версію у зв'язку з нападом.

На місці події працюють поліція, рятувальники і "швидка".

Нагадаємо, в листопаді минулого року відбулося пограбування музейної скарбниці "Зелене зведення", в результаті якого викрали 49-каратний діамант вартістю 10-12 млн доларів.