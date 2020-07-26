У Берліні автомобіль в'їхав у натовп людей, 7 постраждалих

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

У поліції не розглядають версію теракту

У неділю вранці, 26 липня, водій авто врізався в групу людей. Семеро людей постраждали, троє з них серйозно поранені.

Про це повідомляє Bild.

Як зазначається, водій Mercedes виїхав на тротуар і врізався в натовп людей. За словами прес-секретаря берлінської поліції, нині силовики розглядають інцидент як нещасний випадок через надмірну швидкість.

Відповідно, водій втратив контроль над транспортним засобом по кривій.

За інформацією видання, водієві 24 роки, він живе в Німеччині. Автомобіль має номерний знак з Естонії.

Зараз місце аварії оточене поліцією, працюють рятувальні служби. Одного чоловіка придавило автомобілем, тому рятувальники організували операцію з його порятунку.

Нагадаємо, раніше у Харківській області сталося смертельне ДТП за мотоциклістом.

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